Αντσελότι για Νεϊμάρ και Εθνική Βραζιλίας: «Έχει ακόμα δύο μήνες μπροστά του για το Μουντιάλ, είναι στο σωστό δρόμο»

“Ζωντανή” φαίνεται πως παραμένει η πιθανότητα, ο Νεϊμάρ να αγωνιστεί με την Εθνική Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2026, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής της “σελεσάο”

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να κερδίσει μια θέση στην 26μελή αποστολή του για το Μουντιάλ του 2026 (11.06-19.07.2026), λέγοντας ότι ο επιθετικός έχει δύο μήνες για να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο Κάρλο Αντσελότι είχε υποστηρίξει ότι Νεϊμάρ θα είναι υποψήφιος για μια θέση στην εθνική Βραζιλίας, εάν είναι πλήρως υγιής, αλλά το όνομά του δεν μπήκε στην αποστολή της “σελεσάο” για τους φιλικούς αγώνες του περασμένου μήνα εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας.

Ο Νεϊμάρ, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023 και δυσκολεύεται να διατηρήσει ένα σταθερό σερί αγώνων από τότε που επέστρεψε στη Σάντος πέρυσι.

Η ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Γαλλία στη Βοστώνη ώθησε τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομα του Νεϊμάρ, προκαλώντας την αντίδραση του Αντσελότι, με τον Ιταλό προπονητή να λέει πως η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στους παίκτες που επιλέχθηκαν.

Ωστόσο, τώρα ο Ιταλός προπονητής έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει την περίπτωση κλήσης του Νεϊμάρ, καθώς η Βραζιλία αξιολογεί τις επιλογές της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να πιστεύει ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Αντσελότι σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «L’Equipe». «Αυτή τη στιγμή αξιολογείται από την CBF (ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας), από εμένα, και έχει ακόμα δύο μήνες για να δείξει ότι έχει τις ικανότητες να παίξει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έχει κάνει μια καλή επιστροφή. Σκοράρει γκολ. Πρέπει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Είναι στο σωστό δρόμο ανέφερε.

Θυμίζουμε πως η Βραζιλία βρίσκεται στον 3ο όμιλο μαζί με το Μαρόκο, την Αϊτή και τη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ξεκινήσει τη διαδρομή της, στις 14 Ιουνίου στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ, κόντρα στην Αϊτή.