ΑΟ Θήρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Ιστορικό πρώτο Κύπελλο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο βόλεϊ γυναικών

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην Ιστορία της στέφθηκε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson. Οι «κυανέρυθρες», στη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό στο θεσμό, επικράτησαν άνετα με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσαν το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», όπου φιλοξενήθηκε το φετινό φάιναλ φορ.
Ο Πανιώνιος πήρε με άνεση τα δύο πρώτα σετ, ο ΑΟ Θήρας έβγαλε αντίδραση και κατέκτησε με συγκλονιστικό τρόπο το τρίτο σετ, ωστόσο ο Ιστορικός έκλεισε το παιχνίδι στο τέταρτο σετ και κατέκτησε την κούπα.
Στην εκκίνηση του πρώτου σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, όμως οι «κυανέρυθρες» πήραν προβάδισμα με 13-10 και στη συνέχεια επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στο μπλοκ, που έφτασε συνολικά στο 8-1, ο Πανιώνιος «έτρεξε» σερί επτά πόντων και απομακρύνθηκε (20-12), φτάνοντας σχετικά άνετα στο 25-17 για το 1-0.
Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Ο ΑΟ Θήρας διατηρήθηκε κοντά στο σκορ μέχρι το 8-7, όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης αύξησε σταδιακά την πίεση στο φιλέ και δημιούργησε διαφορά (11-7 και 18-12), κλείνοντας το σετ με 25-15 για το 2-0.
Η ομάδα της Σαντορίνης αντέδρασε στο τρίτο σετ, διατηρώντας σταθερά επαφή με το σκορ. Με επίθεση της Πάβισιτς προηγήθηκε 20-19, ενώ παρότι ο Πανιώνιος έφτασε σε δύο ευκαιρίες για τον τίτλο (24-23, 25-24), οι παίκτριες του Μανώλης Σκουλικάρης σημείωσαν τρεις διαδοχικούς πόντους και κατέκτησαν το σετ.
Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, προηγήθηκε 22-18 και τελικά «σφράγισε» τη νίκη με 25-20, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου.
Οι φίλοι του Πανιωνίου έδωσαν βροντερό παρών στο κλειστό της Κανήθου και έδωσαν τεράστια ώθηση στις παίκτριες της ομάδας τους.
Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 11-16, 17-24, 17-25
2ο σετ: 6-8, 11-16, 14-24, 15-25
3ο σετ: 7-8, 14-16, 23-24, 27-25
4ο σετ: 7-8, 12-16, 20-24, 20-25