Αλαβές – Μπαρτσελόνα 1-0: Οι γηπεδούχοι νίκησαν τους πρωταθλητές και έκαναν άλμα παραμονής στη La Liga

Στην 15η θέση ανέβηκε η Αλαβές και είναι κοντά στην παραμονή
Οι παίκτες της Αλαβές πανηγυρίζουν τη νίκη/ REUTERS/Vincent West
Η Ντεπορτίβο Αλαβές κέρδισε 1-0 την Μπαρτσελόνα στο ματς της 36ης αγωνιστικής της La Liga και έκανε άλμα παραμονής αφού ανέβηκε στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Η Μπαρτσελόνα δεν παρουσιάστηκε καλή στο ματς με την Αλαβές και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να χτυπήσουν το παιχνίδι και να πάρουν ανάσα σωτηρίας.

Ο Ντιαμπατέ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μετά από ασίστ του Μπλάνκο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους και τους έδωσε την ευκαιρία να διαχειριστούν το υπέρ τους σκορ μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Η Αλαβές βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκε στην 15η θέση της κατάταξης με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Η Μπαρτσελόνα είναι ήδη πρωταθλήτρια και θα κάνει διαχείριση στα δύο τελευταία ματς.

