Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν για 14η φορά στην ιστορία της

Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία της, 5η συνεχόμενη και 12η τα τελευταία 14 χρόνια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.
Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 29η αγωνιστική και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.
Η “χρυσή Βίβλος” της Γαλλίας
14 κατακτήσεις: Παρί (1985–86, 1993–94, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-2026)
10 κατακτήσεις: Σεντ Ετιέν (1956–57, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1980–81)
9 κατακτήσεις: Μαρσέιγ (1936–37, 1947–48, 1970–71, 1971–72, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 2009–10)
8 κατακτήσεις: Μονακό (1960–61, 1962–63, 1977–78, 1981–82, 1987–88, 1996–97, 1999–2000, 2016–17), Ναντ (1964–65, 1965–66, 1972–73, 1976–77, 1979–80, 1982–83, 1994–95, 2000–01)
7 κατακτήσεις: Λιόν (2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08)
6 κατακτήσεις: Ρεμς (1948–49, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1959–60, 1961–62), Μπορντό (1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99, 2008–09)
4 κατακτήσεις: Λιλ (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21), Νις (1950–51, 1951–52, 1955–56, 1958–59)
2 κατακτήσεις: Σοσό (1934-35, 1937-38), Σετ (1933-34, 1938-39)
1 κατάκτηση: Ολιμπίκ Λιλουά (1932-33), Ρασίνγκ Παρί (1935-36), Ρουμπέξ Τουρκουάν (1946-47), Οσέρ (1995-96), Λανς (1997-98), Μονπελιέ (2011-12)
Σε αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.
Βαθμολογία (σε 33 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 76 -Πρωταθλήτρια –Champions League
Λανς 67 -Champions League
Λιλ 61
Λιόν 60
Ρεν 59
Μαρσέιγ 56
Μονακό 54
Στρασμπούρ 50
Λοριάν 45
Τουλούζ 44
Παρί FC 41
Μπρεστ 38
Ανζέ 35
Χάβρη 32
Νις 31
Οσέρ 31
Ναντ 23 –Υποβιβασμός
Μετζ 16 –Υποβιβασμός