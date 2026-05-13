Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν για 14η φορά στην ιστορία της

Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία της, 5η συνεχόμενη και 12η τα τελευταία 14 χρόνια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στη Ligue 1.

Η φιναλίστ του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Λανς σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 29η αγωνιστική και μετά από 33 αγωνιστικές έφτασε στους 76 βαθμούς, εννέα περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.

Η “χρυσή Βίβλος” της Γαλλίας

14 κατακτήσεις: Παρί (1985–86, 1993–94, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-2026)

10 κατακτήσεις: Σεντ Ετιέν (1956–57, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1980–81)

9 κατακτήσεις: Μαρσέιγ (1936–37, 1947–48, 1970–71, 1971–72, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 2009–10)

8 κατακτήσεις: Μονακό (1960–61, 1962–63, 1977–78, 1981–82, 1987–88, 1996–97, 1999–2000, 2016–17), Ναντ (1964–65, 1965–66, 1972–73, 1976–77, 1979–80, 1982–83, 1994–95, 2000–01)

7 κατακτήσεις: Λιόν (2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08)

6 κατακτήσεις: Ρεμς (1948–49, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1959–60, 1961–62), Μπορντό (1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99, 2008–09)

4 κατακτήσεις: Λιλ (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21), Νις (1950–51, 1951–52, 1955–56, 1958–59)

2 κατακτήσεις: Σοσό (1934-35, 1937-38), Σετ (1933-34, 1938-39)

1 κατάκτηση: Ολιμπίκ Λιλουά (1932-33), Ρασίνγκ Παρί (1935-36), Ρουμπέξ Τουρκουάν (1946-47), Οσέρ (1995-96), Λανς (1997-98), Μονπελιέ (2011-12)

Σε αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, η Στρασμπούρ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Μπρέστ με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης.

Βαθμολογία (σε 33 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 76 -Πρωταθλήτρια –Champions League

Λανς 67 -Champions League

Λιλ 61

Λιόν 60

Ρεν 59

Μαρσέιγ 56

Μονακό 54

Στρασμπούρ 50

Λοριάν 45

Τουλούζ 44

Παρί FC 41

Μπρεστ 38

Ανζέ 35

Χάβρη 32

Νις 31

Οσέρ 31

Ναντ 23 –Υποβιβασμός

Μετζ 16 –Υποβιβασμός