Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 2-3: Δύσκολο «διπλό» οι Βαυαροί στη Bundesliga, φόβοι για θλάση ο Γιαννούλης

Η Μπάγερν Μοναχου δεν σταμάτησε στην έδρα της Αουγκσμπουργκ. Οι «Βαυαροί» επικράτησαν με 3-2 στην WWK Arena και με το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν «έπιασαν» στην κορυφή την Άιντραχτ, η οποία νωρίτερα πέρασε άνετα από την έδρα της Χοφενχάιμ (3-1).

Μέσα σε 25 αγωνιστικά λεπτά, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε 3 γκολ κι επί της ουσίας έβαλε τις βάσεις για το δεύτερο σερί «τρίποντο» στο ξεκίνημα της Bundesliga. Παρότι ο Ολίσε με το δεύτερό του γκολ στο πρωτάθλημα «έγραψε» το 3-0 στο 48′, οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω. Μείωσαν με τον Γιάκιτς στο 53′ και στο 76′ ακόμη περισσότερο με τον Κομούρ.

Όπως και στην πρεμιέρα με την Φράιμπουργκ, σχεδόν στο ίδιο χρονικό σημείο του αγώνα (64′) ο Δημήτρης Γιαννούλης ένιωσε ξανά ενοχλήσεις κι αντικαταστάθηκε.

Τότε -όπως είχε διαπιστωθεί- η αλλαγή του έγινε γιατί αντιμετώπιζε κράμπες και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Σήμερα (30.08.2025), όμως, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο σοβαρά, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι ο 29χρονος άσος θα χάσει τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα, κόντρα σε Λιθουανία και Δανία την επόμενη εβδομάδα.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2

(19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3

(44′ πέν. Ρ. Σμιντ, 73′ Ι. Σμιντ, 90’+4 Κουλιμπαλί – 5′, 64’πέν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0

(48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Καρντόσο)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0

(79′ Αντρές)

Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

(90’+1 Πρόμελ – 7′, 27′ Ντοαν, 51′ Ουζούν)

Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

(53′ Γιάκιτς, 76′ Κομούρ – 28′ Γκνάμπρι, 45’+4 Ντίας, 48′ Ολίσε)

Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8