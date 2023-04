Μία απίστευτη εικόνα έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς δείχνει τρεις οπαδούς να έχουν σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο για να παρακολουθήσουν το Χετάφε – Μπαρτσελόνα.

Ένα πανύψηλο δέντρο έξω από το γήπεδο της Χετάφε, έδωσε την… ευκαιρία για δωρεάν παρακολούθηση της αναμέτρησης για την 29η αγωνιστική της “La Liga” σε τρεις… τολμηρούς θεατές.

Μπορεί να κατάφεραν όμως να δουν το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο και να γλίτωσαν τα χρήματα του εισιτηρίου, αλλά το θέαμα δεν ήταν αντίστοιχο του… κινδύνου, αφού ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με ισοπαλία 0-0. Τουλάχιστον κέρδισαν λίγα λεπτά δημοσιότητας…

These fans climbed a tree to watch Getafe vs. Barcelona. pic.twitter.com/uLCSq1oOOy