Η Φούλαμ επικράτησε εύκολα με 5-1 στην έδρα της Χάντερσφιλντ για τη δεύτερη αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ στην Αγγλία, αλλά το παιχνίδι έγινε viral για το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, το σκορ άνοιξε με ένα απίστευτο τέρμα από τον Μίτροβιτς. Αρχικά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έκανε μία από τις γκέλες της χρονιάς, θυμίζοντας… ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια ο Σέρβος επιθετικός ολοκλήρωσε το… blooper.

Στην προσπάθειά του να πλασάρει σε κενή εστία, γλίστρησε και βρήκε την μπάλα κατά τύχη, αλλά αυτή του έκανε τελικά το χατήρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς υπέρ της Φούλαμ.

Absolutely clinical from Mitrović. To score from there. Absurd.



