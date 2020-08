Ο Λούκα Ντόνσιτς έγραψε ιστορία στο NBA, με το πιο παραγωγικό ντεμπούτο στα play off όλων των εποχών, αλλά ο ίδιος ήταν απόλυτα απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα.

Με τους Μάβερικς να γνωρίζουν την ήττα από τους Κλίπερς και τον ίδιο να έχει 11 λάθη στο ματς (με 42 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ), ο Ντόνσιτς ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου.

“Έσπασε” τα κοντέρ ο Ντόνσιτς! Ιστορικό ρεκόρ στα play off του NBA (vid, pics)

Έπαιξα απαίσια. Είχα 11 λάθη. Δεν έπρεπε να κάνω ποτέ τέτοιο ηλίθιο παιχνίδι. Θέλω μόνο να κερδίζω, είπε ο Σλοβένος σούπερ σταρ και προσέθεσε: «Ποτέ δεν είχα 11 λάθη. Αυτές είναι 11 επιπλέον κατοχές, αυτό σκεφτείτε. Σκέφτομαι πολύ αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να είμαι καλύτερος. Έντεκα λάθη. Ποτέ δεν είχα τόσα. Θέλω απλά να κερδίζω. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτή την ομάδα, παλέψαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Προσπαθήσαμε. Είμαι υπερήφανος».

Mavericks’ Luka Doncic on how he played during record-setting 42-point NBA playoff debut in Game 1 vs. Clippers: “Terrible. I had 11 turnovers. I should never have that much. I just want to win.” pic.twitter.com/QGbow2777m