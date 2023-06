Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο μεγαλύτερος… αντιστάρ του NBA και το απέδειξε και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου ο ίδιος αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή του πρωταθλήματος στους Ντένβερ Νάγκετς, ο Γιόκιτς ρωτήθηκε αν είναι ενθουσιασμένος και για την παρέλαση που ακολουθεί, με τον Σέρβο να… σοκάρεται.

“Πότε είναι η παρέλαση”, ρώτησε ο Γιόκιτς, με έναν δημοσιογράφο να του λέει: “Πέμπτη” και τον MVP των τελικών να… ξεσπάει: “Όχι, θέλω να πάω σπίτι”, οδηγώντας σε γέλια στην αίθουσα. Ο Σέρβος σέντερ θα προλάβει πάντως να δώσει το “παρών” στους αγώνες με τα άλογα που έχει την Κυριακή, όπως ενημέρωσε νωρίτερα το TNT…

Nikola Jokic: “When is parade?” Reporter: “Thursday.” Jokic: “No… I need to go home.” Nikola Jokic on if he’s looking forward to the championship parade in Denver 😂 pic.twitter.com/tV64C7aLUk

“On Sundays, I have my horse racing… I don’t know how I’m going to arrive [in time]. I’m going to ask Josh [Kroenke] for a plane.”



Nikola Jokic just wants to get back home in time for horse racing 😅🐎



(via @NBATV)pic.twitter.com/5C8MQTNxnX