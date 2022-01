Ο Κέντρικ Πέρι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν θα μείνει ούτε μέρα χωρίς ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του κι αυτός θα είναι η Μπουντούτσνοστ.

Όπως έκανε γνωστό ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο Κέντρικ Πέρι θα συνεχίσει στην ομάδα του Μαυροβουνίου, η οποία είναι τρίτη στην Αδριατική Λίγκα με 11 νίκες και 3 ήττες, πίσω μόνο από Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα. Στο Eurocup είναι πρωτοπόρος στον δεύτερο όμιλο με ρεκόρ 7-3.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό, έχοντας 4,8 πόντους, 1,7 ριμπάουντ κι 1,6 ασίστ σε 16:38 κατά μέσο όρο στην Euroleague. Τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας παίρνει ο πολύπειρος Γιόβιτς, ο οποίος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

