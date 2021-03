Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποθεώνεται φέτος στις ΗΠΑ για τις ικανότητές του ως… GM των Λέικερς, αφού του αποδίδεται συμμετοχή σε πολλές από τις μετεγγραφές που έκαναν… υπερομάδα τους “λιμνανθρώπους”.

Την καλύτερή του κίνηση όμως, φαίνεται ότι την έχει στα… σκαριά, αφού σύμφωνα με κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA, ο “Βασιλιάς” έχει ξεκινήσει… ψηστήρι στον Στεφ Κάρι, για να μετακομίσει το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες.

Ο ηγέτης των Γουόριορς μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα παραμείνει στην ομάδα, ειδικά αν δεν υπάρχει ο στόχος του πρωταθλήματος. Ως εκ τούτου, ο Λεμπρόν θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και βρίσκεται σε -άτυπη- επικοινωνία (από το All Star Game και μετά) με τον άλλοτε μεγάλο αντίπαλό του, για να ενώσουν τις δυνάμεις τους στους Λέικερς.

“Steph is eligible for a contract extension this summer, and LeBron started recruiting him at All-Star break.”



– Brian Windhorst

(Via the Hoop Collective Podcast) pic.twitter.com/GYLm2RAE6w