Αποτελέσματα NBA: Απίθανο σόου Ντόντσιτς και μεγάλη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Νάγκετς

Οι Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι της Δύσης στο NBA με τους Νάγκετς. Η ομάδα του Λος Άντζελες πέρασε από το Ντένβερ, επικρατώντας με 115-107, με τον Λούκα Ντόντσιτς να οργιάζει.

Οι Λέικερς εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Νάγκετς αγωνίστηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς και πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη στη μάχη για την πρώτη τετράδα της δυτικής περιφέρειας στο NBA που χαρίζει το πλεονέκτημα στα πλέι οφ.

Στο 26-16 ανέβηκε η ομάδα του Λος Άντζελες, στο 29-15 υποχώρησαν οι Νάγκετς, οι οποίοι έχασαν δεύτερο σερί παιχνίδι.

Ο Ντόντσιτς ήταν καταιγιστικός με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να προσθέτει 19 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους Νάγκετς πάλεψαν ο Μάρεϊ με 28 πόντους και 11 ασίστ, ενώ οι Ουάτσον και Γκόρντον σημείωσαν από 18 πόντους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Σίξερς – Σανς 110-116

Μπουλς – Κλίπερς 138-110

Ρόκετς – Σπερς 111-106

Τζαζ – Τίμπεργουλβς 127-122

Γουόριορς – Ράπτορς 127-145

Νάγκετς – Λέικερς 107-115

Κινγκς – Χιτ 117-130