Η φωτογραφία του αγνώριστου Γκονζάλο Ιγκουαΐν που έγινε viral

Χαμός γίνεται στα social media μετά την κυκλοφορία μίας φωτογραφίας του Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος πραγματικά δεν αναγνωρίζεται.

Ο παλαίμαχος Αργεντινός επιθετικός φωτογραφήθηκε με έναν θαυμαστή του, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν έντονα στην εμφάνισή του και να κάνουν συγκρίσεις με την εικόνα που στο παρελθόν, όταν ο Ιγκουαΐν βομβάρδιζε τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, της Νάπολι, της Γιουβέντους και της Εθνικής Αργεντινής.

Ο 38χρονος πλέον Αργεντινός έχει φαλάκρα με ατημέλητα μαλλιά και μούσι και την κλασική κοιλίτσα του που την είχε, βέβαια, και ως ενεργός ποδοσφαιριστής.

NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV — Marcos Mondría (@marcosmondria10) May 1, 2026

Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που αναρωτήθηκαν εάν η φωτογραφία είναι αληθινή ή προϊόν ΑΙ.