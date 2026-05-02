Αταμάν για Γιαννακόπουλο: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του

Η ανάρτηση στήριξης του Εργκίν Αταμάν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά την τιμωρία του προέδρου του Παναθηναϊκού από την Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να πάρει θέση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Euroleague, η οποία του στερεί, όπως όλα δείχνουν, τη δυνατότητα να βρεθεί στο Final Four που διοργανώνεται στο Telekom Center.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, αφού εξέφρασε τον σεβασμό του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υποστήριξε ότι ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού απλά διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Παράλληλα, τόνισε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την οικογένεια το που έχει θυσιάσει τη ζωή της για το μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν

“Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ”.