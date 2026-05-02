Οι γονείς του Στέφανου Τσιτσιπά τσακώθηκαν στο γήπεδο την ώρα της προπόνησης: «Άφησέ τον ήσυχο»

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media από την προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά μαζί με τους γονείς του.

Το βίντεο έγινε viral, με αρκετούς να σχολιάζουν αρνητικά στα social media τον ρόλο και την παρουσία της οικογένειας στην καθημερινότητα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Τι δείχνει, όμως, το βίντεο;

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η μητέρα του Έλληνα τενίστα εμφανίζεται να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δίνοντάς του οδηγίες, μιας και είναι πρώην αθλήτρια. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον σύζυγό της και πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Απόστολος, ο οποίος είναι και προπονητής του γιου του, αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους και να την απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η προπόνηση.

Η φράση «άφησέ τον ήσυχο» ξεχώρισε.

Cuando uno ve este vídeo puede entender algunas de las cosas que le pasan a Tsitsipas.



Su madre, metida de lleno en el entrenamiento, diciendo cosas, mientras su padre le dice que se calle y le deje.



Mientras, Stefanos intenta entrenar pic.twitter.com/fXmUPmORoo — José Morón (@jmgmoron) April 30, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας για τη σχέση του με τους γονείς του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Έλληνας τενίστας δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης τις τελευταίες μέρες και ελπίζει σε μία καλή παρουσία στη Ρώμη και στο Roland Garros που ακολουθούν.

Πρόκειται για δύο τουρνουά που γίνονται στο χώμα, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί πάντα καλύτερες εμφανίσεις, έχοντας φτάσει μέχρι και τον τελικό του γαλλικού Grand Slam.