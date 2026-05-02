Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Ρενάτο Σάντσες με ΑΕΚ

Η αποστολή του τριφυλλιού για το αθηναϊκό ντέρμπι
O Ρενάτο Σάντσες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (3/5,21:00) στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρενάτο Σάντσες για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ο Πορτογάλος χαφ ένιωσε ενοχλήσεις και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σαββατιάτικη προπόνηση.

Εκτός φυσικά παραμένουν και οι Γεντβάι, Ντέσερς, Κάτρης, Σισοκό που δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Ζαρουρί που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και οι Τζούρισιτς, Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
107
59
57
38
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo