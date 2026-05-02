Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Ρενάτο Σάντσες με ΑΕΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (3/5,21:00) στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρενάτο Σάντσες για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πορτογάλος χαφ ένιωσε ενοχλήσεις και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σαββατιάτικη προπόνηση.

Εκτός φυσικά παραμένουν και οι Γεντβάι, Ντέσερς, Κάτρης, Σισοκό που δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Ζαρουρί που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και οι Τζούρισιτς, Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.