Ο Φακούντο Καμπάτσο ξεπέρασε Χέιζ-Ντέιβις και Βεζένκοφ και αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Euroleague

Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Euroleague.

Τερμάτισε με PIR 30, αφού σημείωσε 23 πόντους με 5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 1/1 βολή, προσθέτοντας 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 102-75 την Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που ο Καμπάτσο βγαίνει MVP στην καριέρα του, η πρώτη από την 21η αγωνιστική της σεζόν 2024-25.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατέγραψε PIR 29, το δεύτερο καλύτερο μεταξύ όλων των παικτών του Game 2 . Τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους – το υψηλότερο ρεκόρ του από τότε που εντάχθηκε στους «Πράσινους», με 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 κερδισμένα φάουλ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε PIR 28 καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε την Μονακό με 94-64. Ο Βεζένκοφ σε μόλις 20 λεπτά είχε 21 πόντους με 3/3 δίποντα και 5/8 τρίποντα, με 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μηδέν λάθη.