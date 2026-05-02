Παναθηναϊκός: Το νικητήριο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις στη Βαλένθια μέσα από την πράσινη παρακάμερα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα της νίκης επί της Βαλένθια στην Ισπανία, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε από την παρακάμερα του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλο από το νικητήριο buzzer-beater τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις που πάγωσε τη «Roig Arena».

Στο βίντεο ξεχωρίζουν και τα πλάνα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έδωσε βροντερό “παρών” στο γήπεδο.





An overtime thriller that tested our spirit & hunger until the very final second. When the clock hit zero, one shot silenced the arena and put us one step away from our goal.



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 2, 2026

Οι πράσινοι ετοιμάζονται πλέον για το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια την Τετάρτη (6/5/2026) στην Αθήνα.