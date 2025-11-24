Αποτελέσματα NBA: Ασταμάτητοι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, νέα νίκη και για τους Λος Άντζελες Λέικερς με φοβερό Λούκα Ντόντσιτς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν να… τρομάζουν τους αντιπάλους τους στο φετινό NBA, αφού μετά τον περσινό τους τίτλο, δείχνουν ακόμη καλύτεροι και “σαρώνουν” στο ξεκίνημα της σεζόν, πανηγυρίζοντας μία ακόμη νίκη κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με 122-95.

Με τον Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ να διεκδικεί με τη σειρά του το… back to back βραβείο του MVP στο NBA, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφθασαν τις 17 νίκες σε 18 αγώνες, μετά και την εύκολη επικράτησή τους επί των δυνατών φέτος Πόρτλαντ Μπλέιζερ, που έπεσαν στο 7-10.

Ο Καναδός ηγέτης των πρωταθλητών, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σε μία ακόμη “παράστασή” του με τους Θάντερ, ενώ Τζεράμι Γκραντ, αδερφός του παίκτη του Παναθηναϊκού, ξεχώρισε για τους Μπλέιζερς με 21 πόντους.

Από τα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, τα “φώτα” κέρδισε ο εκπληκτικός Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος οδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς σε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, αφού ήταν ασταμάτητος και στο διπλό με 108-102 στην έδρα των Γιούτα Τζαζ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA, τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, έχοντας δίπλα του σε φοβερή κατάσταση και τον Όστιν Ριβς να προσθέτει 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε επίσης 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους, ο Λάουρι Μάρκανεν σταμάτησε στους 20 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ 117-127

Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς 113-110

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 138-129

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 120-105

Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 119-109

Φοίνιξ Σανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 111-102

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-95

Γιούτα Τζαζ – Λος Άντζελες Λέικερς 106-108