Αποτελέσματα NBA: Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στη 12η θέση της κατάταξης στην Ανατολή πλέον οι Μπακς
Ο Ρόλινς
Ο Ρόλινς κόντρα στους Σίξερς / Reuters / Bill Streicher-Imagn Images

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο “παροπλισμένο” με νέο τραυματισμό, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μία ακόμη ήττα, με 139-122 στην έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς και συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία στην κατάταξη του NBA.

Κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, έμεινε εκτός και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με τον Ράιαν Ρόλινς να έχει 24 πόντους και τον Μάιλς Τέρνερ να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ του αγώνα για τους Μιλγουόκι Μπακς με 31 πόντους, αλλά η άμυνα των “ελαφιών” ήταν ανύπαρκτη και οι Τζορτζ, Εμπίντ και Μάξι “διέλυσαν” την ομάδα του Ρίβερς στο NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έπεσαν έτσι στη 12η θέση της κατάταξης στην Ανατολή και κινδυνεύουν σοβαρά να μην προλάβουν ούτε τα πλέι ιν, την ώρα που οι Σίξερς εμφανίζονται πιο δυνατοί από ποτέ, με πλήρες ρόστερ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Μιλγουόκι Μπακς 139-122

Γουάσινγκτον Γουίζαρντς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 115-111

Νιού Γιορκ Νικς – Σακραμέντο Κινγκς 103-87

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιού Ορλίνς Πέλικανς 104-95

Ντένβερ Νάγκετς – Ντιτρόιτ Πίστονς 107-109

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γιούτα Τζαζ 115-103

