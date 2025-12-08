Αποτελέσματα NBA: Ντόντσιτς και Λεμπρόν «λύγισαν» τους Σίξερς, το «πάρτι» για τους Θάντερ συνεχίζεται

Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς, οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη (112-108) κόντρα στους Σίξερς κι έτσι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 17-6, ρίχνοντας στο 13-10 την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε 29 πόντους και το καθοριστικό τρίποντο για τη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς στο τελευταίο λεπτό, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το ματς με ένα εντυπωσιακό triple-double (31 πόντους, 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ).

Από την πλευρά των ηττημένων για άλλη μια φορά κορυφαίος παίκτης ήταν ο Μάξεϊ που είχε 28 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του από την 10η ήττα της σεζόν στο ΝΒΑ.

Σε άλλο ματς, οι πρωταθλητές Θάντερ αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ αλλά έφτασαν στην 15η συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας 131-101 των Τζαζ στην Οκλαχόμα και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο απίστευτο 23-1.

Οι Θάντερ βρήκαν πολλούς πρωταγωνιστές, με τον Τσετ Χόλμγκρεν και τον Τζέιλεν Γουίλιαμς να έχουν από 25 πόντους. Ο Κάρλσον ξέσπασε για τη Γιούτα με 13 πόντους στο πρώτο ξέσπασμα, όμως η Οκλαχόμα καθάρισε από νωρίς με 45 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Tα αποτελέσματα:

Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ 106-100

Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 113-121

Σάρλοτ Χόρνετς – Ντένβερ Νάγκετς 106-115

Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96

Σικάγο Μπουλς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123

Φιλαδέλφεια 76ερς – Λος Άντζελες Λέικερς 108-112

Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131