Αποτελέσματα NBA: Ο «τριπλός» Ντόντσιτς «εκτέλεσε» τους Νάγκετς στο φινάλε της παράτασης

Οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν τους Ντέβερ Νάγκετς με 127-125, σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση, χάρη σε δίποντο του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ ήταν για ένα ακόμα ματς απολαυστικός. Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε triple-double με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Πρώτος σκόρερ από τους γηπεδούχους ήταν ο Όστιν Ριβς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, ενώ σημείωσε επτά ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Από τη μεριά των Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν “διπλός” με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ καλή εμφάνιση σημείωσε και ο Άαρον Γκόρντον με 27 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι Λέικερς ανέβηκαν στο 42-25, ενώ οι Νάγκετς έπεσαν στο 41-27.

Σε άλλο ματς στο NBA, οι Μπόστον Σέλτικς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας 111-100 των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, υποχρεώνοντάς τους έτσι στην 11η συνεχόμενη ήττα τους στο NBA.

Ο Τζέισον Τέιτουμ κατέγραψε 20 πόντους και 14 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχής – τα περισσότερα από την επιστροφή του μετά την επέμβαση στον αχίλλειο – σημειώνοντας το δεύτερο double-double του στη φετινή του παρουσία.

Ο Νεμίας Κουέτα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, κυριαρχώντας στη ρακέτα, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν πρόσθεσε 16

Τα αποτελέσματα στο NBA

Σέλτικς – Γουίζαρντς 111-100

Χιτ – Μάτζικ 117-121

Λέικερς – Νάγκετς 127-125

Κλίπερς – Κινγκς 109-118