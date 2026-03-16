Αποτελέσματα NBA: Οι ιστορικοί πρώτοι πόντοι του Πουλακίδα και η ιστορική βραδιά του ΝτεΡόζαν

Μεγάλη και ιστορική στιγμή για τον Τζον Πουλακίδα. Ο 22χρονος ομογενής σούτινγκ γκαρντ στη δεύτερη εμφάνισή του στο ΝΒΑ με τους Ντάλας Μάβερικς πέτυχε και τους πρώτους του πόντους στο “μαγικό” κόσμο του μπάσκετ.

Ο Τζον Πουλακίδας είχε 10 πόντους (2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα) 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο στα 15 λεπτά που αγωνίστηκε και έβαλε το… λιθαράκι του, στη νίκη των Μάβερικς επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ (120-130).

Ο αριστερόχειρας άσος, που αποφοίτησε από το Yale αλλά δεν επελέγη στο draft, έχει υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας και προσπαθεί να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Κάνοντας μια συγκλονιστική εμφάνιση, ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν οδήγησε τους Κινγκς στη νίκη με 116-111 απέναντι στους Τζαζ. Ο έμπειρος σταρ της ομάδας του Σακραμέντο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους και 11 ασίστ, σημειώνοντας την κορυφαία φετινή του επίδοση και πετυχαίνοντας κάτι που θα μείνει την ιστορία, στο NBA.

Σε ηλικία 36 ετών και 220 ημερών ο ΝτεΜαρ Ντεροζάν έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ασίστ σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει νωρίτερα στη σεζόν ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο ΝτεΡόζαν ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σουτάροντας με 11/21 εντός παιδιάς, ενώ πρόσθεσε ακόμη τέσσερα ριμπάουντ και τρία κλεψίματα. Παράλληλα, έφτασε για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2025 στους 40 πόντους, συνεχίζοντας να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών του πρωταθλήματος.

Double-double για τους Κινγκς πέτυχε ο Πρέσιους Ατσιούα (20 πόντοι και 11 ριμπάουντ), ενώ ο Κίλιαν Χέις τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και οκτώ ασίστ. Για τους Τζαζ, ο Κόντι Γουίλιαμς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 34 πόντους, ενώ ο Μπράις Σενσαμπό πρόσθεσε 22 και ο Αϊζάια Κόλιερ 21.

Tα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-103

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντάλας Μάβερικς 120-130

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123

Τορόντο Ράπτορς – Ντιτρόιτ Πίστονς 119-108

Φιλαδέλφεια 76ερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 109-103

Νιου Γιορκ Νικς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 110-107

Σακραμέντο Κινγκς – Γιούτα Τζαζ 116-111