Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του Μοντέρο, σύμφωνα με Μέσο του Ισραήλ

Στο κόλπο για την απόκτηση του Δομινικανού η Φενερμπαχτσέ και η Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Μοντέρο
Ο Μοντέρο κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Ζαν Μοντέρο έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και αυτό έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να εξετάζουν την απόκτησή του, σύμφωνα με το «sport5.il».

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα παίξουν μόνοι τους για την απόκτηση του Δομινικανού γκαρντ, αφού είναι γνωστό ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να πληρώσει 1.500.000, που είναι η ρήτρα που υπάρχει στο σύμβολαιό του με τη Βαλένθια.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί πέρα από τις δύο ελληνικές ομάδας και τη Χάποελ και η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, όπως και αρκετές ομάδες του NCAA, όπου είναι έτοιμες να του προσφέρουν συμβόλαιο της τάξεως των 4.000.000 δολαρίων.

