Κασίγιας: «Δεν θέλω τον Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης»

«Πιστεύω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν πιο κατάλληλοι», έγραψε ο θρύλος της Βασίλισσας στα social media
Ο Κασίγιας με τον Μουρίνιο σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης/ (AP Photo/Paul White)
Ο Ίκερ Κασίγιας εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του με τη διαφαινόμενη πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παρότρυνε τη διοίκηση της ομάδας να εξετάσει άλλες επιλογές.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα και ο ιστορικός πορτιέρε της ομάδας, Ίκερ Κασίγιας δήλωσε ότι δεν τον θέλει στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Μου φαίνεται εξαιρετικός επαγγελματίας. Δεν τον θέλω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν πιο κατάλληλοι για την ομάδα της ζωής μου. Αυτή είναι απλώς η προσωπική μου άποψη», έγραψε ο Κασίγιας στο X.

Να θυμίσουμε ότι ο θρυλικός τερματοφύλακας της Ρεάλ έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της ομάδας στην εποχή του Μουρίνιο.

