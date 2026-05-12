Όσμαν για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Είναι μία μυθική σειρά, είμαστε έτοιμοι για το Game 5»

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο κρίσιμο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague με τη Βαλένθια (13/05/26, 22:00) και ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για τον αγώνα δηλώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για την πρόκριση.

Ο Τσέντι Όσμαν στις δηλώσεις που ανέβασε ο Παναθηναϊκός στα social media χαρακτήρισε μυθική τη σειρά αγώνων με τη Βαλένθια, ενώ υπενθύμισε ότι οι πράσινοι και τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν κερδίσει το Game 5 των πλέι οφ κόντρα σε Μακάμπι και Εφές.

With the series tied, @cediosman looks ahead to the final battle against Valencia Basket where every detail counts to secure the ticket to the EuroLeague Final Four!



The focus is clear: mental toughness and the experience to… pic.twitter.com/NrkLcsp0ZE — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 12, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου φόργουορντ

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά την ισοφάριση της σειράς από τη Βαλένθια: «Πιστεύω πως για όλους τους παίκτες τo Game 5 είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούν να παίξουν. Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε το ίδιο και τώρα θα παίξουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Game 5. Σίγουρα αυτό θα είναι το πιο διασκεδαστικό.

Προφανώς είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τη σειρά. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε στο Game 5».

Για το πώς αξιοποιεί την εμπειρία που έχει από σημαντικούς αγώνες playoffs στο NBA ενόψει ενός ματς που είναι do-or-die: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα είναι ένα σπουδαίο ματς και πιστεύω ότι όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη και συγκεντρωμένη. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για εμάς και για τον κόσμο μας. Για αυτό είμαστε έτοιμοι».

Για το πού θεωρεί ότι θα κριθεί το Game 5: «Σίγουρα στην άμυνα. Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερο την έντασή μας και να είμαστε πιο επιθετικοί. Όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εδώ στο Game 3 και το Game 4 η Βαλένθια ένιωσε πιο άνετα σε σχέση με τα εντός έδρας παιχνίδια της. Για αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εξαιρετική δουλειά μέσα από την επιθετικότητά μας.

Και φυσικά να βρεθούμε σε καλή ημέρα επιθετικά. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε έτοιμοι. Όπως είπες κι εσύ, αυτή είναι πραγματικά μια μυθική σειρά και για τις δύο ομάδες. Μια εκπληκτική σειρά. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ο Game 5 θα είναι αντάξιο των προηγούμενων αγώνων».