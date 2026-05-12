Ο Σίνερ ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ του Τζοκόβιτς με την 31η διαδοχική νίκη του σε 1000άρι της ATP

Ο Ιταλός προκρίθηκε στα προημιτελικά της Ρώμης κερδίζοντας 2-0 τον Πελεγκρίνο
Ο Σίνερ στο τουρνουά της Ρώμης/ REUTERS/Claudia Greco
Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει να «πετάει» στα χωμάτινα τουρνουά τη φετινή σεζόν και νικώντας 2-0 τον Πελεγκρίνο στο τουρνουά της Ρώμης πήρε την πρόκριση στους «8», ενώ ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς στα Masters 1000.

Ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε τις 31 διαδοχικές νίκες στα 1000άρια της ATP και ισοφάρισε τον μυθικό Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ στον ημιτελικό της Ρώμης απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Ρούμπλεφ – Μπασιλασβίλι θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον Σέρβο τενίστα.

Ο Γιανίκ Σίνερ προετοιμάζεται για το Roland Garros όπου θα έχει την ευκαιρία να το κατακτήσει για πρώτη φορά εκμεταλλευόμενος και την απουσία του μεγάλο αντιπάλου του, Κάρλος Αλκαράθ, όπου ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον καρπό.

