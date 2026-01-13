Αποτελέσματα NBA: Οι Κινγκς υποχρέωσαν τους Λέικερς στην τρίτη σερί ήττα τους

Οι Λέικερς διανύουν περίοδο ντεφορμαρίσματος, χάνοντας έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Δύσης. Η ομάδα του Λος Άντζελες γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στο NBA, αυτή τη φορά από τους Κινγκς με 124-112 στο Σακραμέντο.

Οι Λέικερς, οι οποίοι αγωνίζονται τον τελευταίο καιρό χωρίς τον Όστιν Ριβς, υποχώρησαν στο 23-14, την ώρα που οι Κινγκς πανηγύρισαν τη δεύτερη σερί νίκη τους στο NBA και ανέβηκαν στο 10-30.

Ο ΝτεΡόζαν εντυπωσίασε από την ομάδα του Σακραμέντο, με τον 36χρονο να μετράει 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Γουέστμπρουκ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Λαβίν να τον ακολουθεί με 19 πόντους.

Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ντόντσιτς με 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς σταμάτησε στους 22 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-28, 61-54, 95-83, 124-112.

Τα αποτελέσματα του NBA

Καβαλίερς – Τζαζ 112-123

Πέισερς – Σέλτικς 98-96

Ράπτορς – Σίξερς 102-115

Μάβερικς – Νετς 113-105

Κινγκς – Λέικερς 124-112

Κλίπερς – Χόρνετς 117-109