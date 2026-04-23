ΑΕΛ Novibet: Ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σάββα Παντελίδη μία μέρα μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Σάββας Παντελίδης «πληρώνει» την κάκιστη πορεία της ΑΕΛ Novibet στα play out της Super League, καθώς με τρεις ήττες σε τέσσερις αγώνες οι Θεσσαλοί είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet με έξι αγωνιστικές να απομένουν θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους παίκτες με την αποχώρηση του Σάββα Παντελίδη με τον Τζιανλούκα Φέστα να είναι προ των πυλών για να βρεθεί για τρίτη φορά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία», αναφέρει η ανακοίνωση των «βυσσινί».