Αποτελέσματα NBA: Οι Σπερς κέρδισαν τους Χοκς χωρίς τον Γουεμπανιάμα και οι Γκρίζλις διέλυσαν τους Κινγκς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν με 135-126 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έφτασαν τις 11 νίκες στο NBA. Κορυφαίος για τους Σπερς, που έπαιξαν χωρίς τον Γουεμπανιάμα, ήταν ο Φοξ με 26 πόντους και 9 ασίστ.

Ο Αλεξάντερ Γουόκερ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 38 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν τη νίκη στους Χοκς κόντρα στους Σπερς, που είχαν αρκετούς παίκτες σε καλή ημέρα. Βασικός συμπαραστάτης του Φοξ ήταν ο Τζόνσον με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι Μέμφις Γκρίζλις ήταν ισοπεδωτικοί ενάντια στους Σακραμέντο Κινγκς με τον Σάντι Αλντάμα να είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα με 19 πόντους. Ο Λαβίν ήταν κορυφαίος για τους ηττημένους με 26 πόντους.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το χορό του NBA οι Μάτζικ κέρδισαν εύκολα κόντρα στους Κλίπερς του πολύ καλού Χάρντεν (31 πόντους, 8 ασίστ). Οι νικητές είχαν πολλούς παίκτες σε καλή κατάσταση με τον Σαγκς να έχει 23 πόντους, τον Βάγκνερ 20 και τον Ντα Σίλβα 17 με 8 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ορλάντο Μάτζικ – Λος Άντζελες Κλίπερς 129-101

Μέμφις Γκρίζλις – Σακραμέντο Κινγκς 137-94

Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 114-123

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ατλάντα Χοκς 135-126