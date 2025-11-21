Οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο ηττήθηκαν στην παράταση από τους Σίξερς του τρομερού Μάξι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν τρίτη διαδοχική ήττα. Αυτή τη φορά από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 123-114.

Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν καταπληκτικός και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 54 πόντους και 9 ασίστ. Ήταν και ο παίκτης που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με 2 εύστοχες βολές στο φινάλε της τέταρτης περιόδου (106-106).

Για τους Μπακς κορυφαίος ήταν ο Ρόλινς με 32 πόντους και 14 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στα «ελάφια». Πόρτις και Κούζμα πέτυχαν 19 και 17 πόντους αντίστοιχα για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς.

Οι Μπακς μετά και την τρίτη διαδοχική τους ήττα βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Σίξερς ανέβηκαν στην 6η θέση.