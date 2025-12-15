Αποτελέσματα NBA: «Ταπεινωτική» ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κόντρα σε μία από τις χειρότερες ομάδες του NBA, τους Μπρούκλιν Νετς, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να… διασυρθούν με 127-82 και να γνωρίσουν μία ακόμη ήττα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους.

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μετατρέψει τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία κακή ομάδα που έχει πέσει πλέον στο 11-16 στην κατάταξη του NBA και μετά την ήττα από τους Μπρούκλιν Νετς βρίσκεται οριακά στις θέσεις για τα play in.

Τα “ελάφια” εμφανίστηκαν κατώτερα των περιστάσεων στη Νέα Υόρκη και μετά από ένα άσχημο ξεκίνημα, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν σε κανένα σημείο του αγώνα, γνωρίζοντας μία ταπεινωτική ήττα από τους Νετς. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 20 πόντους ήταν ο μόνος που διασώθηκε από το… ναυάγιο του Ντοκ Ρίβερς, την ώρα που οι νικητές είχαν 9 “διψήφιους” παίκτες, με πρώτο σκόρερ τον Ντεμίν με 17 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ιντιάνα Πέισερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 89-108

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σάρλοτ Χόρνετς 111-119

Ατλάντα Χοκς – Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117

Σικάγο Μπουλς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 104-114

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σακραμέντο Κινγκς 117-103

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς 114-116

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131

Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς 127-82