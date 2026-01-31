Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Triple double από το ημίχρονο για τον Λούκα Ντόντσιτς και σαρωτικό πέρασμα των Λέικερς από την Ουάσινγκτον

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου
Ο Λούκα Ντόντσιτς
REUTERS

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να δίνει ακόμα μία λαμπρή παράσταση, οι Λέικερς πέρασαν άνετα από την έδρα των Ουίζαρντς.

Οι Λέικερς διέλυσαν τους Ουίζαρντς με 142-111 στην Ουάσινγκτον, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει triple-double από το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Λεμπρόν Τζέιμς με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από τους ηττημένους, ο Μπράνχαμ ήταν εκείνος που ξεχώρισε στο σκοράρισμα με 17 πόντους, με τον Σαρ να τον ακολουθεί με 16 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες και ανέβηκαν στο 30-19, ενώ οι Ουίζαρντς έπεσαν στο 12-35.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-41, 48-77, 84-108, 111-142.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ουάσινγκτον-ΛΑ Λέϊκερς 111-142

Βοστώνη-Σακραμέντο 112-93

Ορλάντο-Τορόντο 130-120

Νέα Υόρκη-Πόρτλαντ 127-97

Νέα Ορλεάνη-Μέμφις 114-106

Ντένβερ-ΛΑ Κλίπερς 122-109

Φοίνιξ-Κλίβελαντ 126-113

Γιούτα-Μπρούκλιν 99-109

Γκόλντεν Στέϊτ-Ντιτρόϊτ 124-131

