Αργεντινή – Μαυριτανία 2-1: Νίκη της αλμπισελέστε στη φιλική αναμέτρηση, ο θετικός Κοϊτά πήρε τη φανέλα του Μέσι

Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ
Ο Κοϊτά
Το χαμόγελο του Κοϊτά ότνα πήρε τη φανέλα του Μέσι

Η Αργεντινή κέρδισε 2-1 τη Μαυριτανία στη φιλική αναμέτρηση στο Μπομπονέρα και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μετά τη λήξη του αγώνα πήρε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Ο Κοϊτά σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι είχε χαρακτηρίσει τον Μέσι ως τον κορυφαίο όλων των εποχών και είχε πει πως αν πάρει τη φανέλα του θα είναι χαρούμενος. Όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει τον στόχο του, το χαμόγελό του έφτασε μέχρι τα… αυτιά.

 

Η Αργεντινή δοκίμασε πολλούς παίκτες με τον Μέσι να αγωνίζεται στο δεύτερο μέρος. Οι Φερνάντες και Παζ σκόραραν στο 17′ και στο 32′ για το 2-0 της αλμπισελέστε και ο Λέφορτ μείωσε σε 2-1 λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

 

Ο παίκτης της ΑΕΚ αγωνίστηκε για 85′ και σίγουρα αυτό που θα του μείνει ανεξίτηλο είναι στιγμή που βίωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

