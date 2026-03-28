Αργεντινή – Μαυριτανία 2-1: Νίκη της αλμπισελέστε στη φιλική αναμέτρηση, ο θετικός Κοϊτά πήρε τη φανέλα του Μέσι

Η Αργεντινή κέρδισε 2-1 τη Μαυριτανία στη φιλική αναμέτρηση στο Μπομπονέρα και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μετά τη λήξη του αγώνα πήρε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Ο Κοϊτά σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι είχε χαρακτηρίσει τον Μέσι ως τον κορυφαίο όλων των εποχών και είχε πει πως αν πάρει τη φανέλα του θα είναι χαρούμενος. Όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει τον στόχο του, το χαμόγελό του έφτασε μέχρι τα… αυτιά.

Delantero de Mauritania cumplió su sueño: se llevó la de Messi



En la previa del partido, Aboubakary Koita le había dicho a Olé que quería la del 10. Tras el 1-2, ¡lo consiguió! y mostró su felicidad con una sonrisa



@catalinasarra pic.twitter.com/4peBHbeKWH — Diario Olé (@DiarioOle) March 28, 2026

Η Αργεντινή δοκίμασε πολλούς παίκτες με τον Μέσι να αγωνίζεται στο δεύτερο μέρος. Οι Φερνάντες και Παζ σκόραραν στο 17′ και στο 32′ για το 2-0 της αλμπισελέστε και ο Λέφορτ μείωσε σε 2-1 λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Como se escapó Koita…



MAURITANIA CASI LE ANOTA A ARGENTINA en la Bombonera pic.twitter.com/DUGPyenxQU — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 28, 2026

Ο παίκτης της ΑΕΚ αγωνίστηκε για 85′ και σίγουρα αυτό που θα του μείνει ανεξίτηλο είναι στιγμή που βίωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.