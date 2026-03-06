Αρίνα Σαμπαλένκα: Το πολυτελές μονόπετρο των 750.000 δολαρίων που της έδωσε ο Γιώργος Φραγκούλης

Ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι «Νο1» στην παγκόσμια κατάταξη φοράει πλέον η Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την πανέμορφη πρόταση γάμου που της έκανε ο πλέον αρραβωνιαστικός της, Γιώργος Φραγκούλης.

Σύμφωνα με την Page Six το δαχτυλίδι αποτελείται από ένα διαμάντι 12 καρατίων σε πλατίνα με καμπύλη βάση και σμαραγδένιες λεπτομέρειες. Η επιλογή δεν φαίνεται να είναι τυχαία αφού το σμαράγδι είναι το αγαπημένο πέτρωμα της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Ισαμπέλα Γκρούτμαν ήταν η σχεδιάστρια του δαχτυλιδιού. Εκείνη είναι η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της μάρκας κοσμημάτων Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Φραγκούλη για να φτιάξουν το ομορφότερο δαχτυλίδι.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γεώργιος μου ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κομμάτι», είπε η Γκρούτμαν στην Page Six.

«Περάσαμε μήνες δουλεύοντας στο σχέδιο, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής, ώστε να είναι πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμα πιο σημαντικό ήταν η ιδέα του Γεωργίου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι η αγαπημένη της πέτρα — μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι μοναδικά δικό της» πρόσθεσε.

Η ίδια εκτίμησε την αξία του δαχτυλιδιού σε πάνω από 750.000 δολάρια για ένα διαμάντι από ορυχείο, ανάλογα με το κόψιμο και τη διαύγεια, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο δαχτυλίδι θα κόστιζε πιθανώς περίπου 25.000 δολάρια με ένα διαμάντι εργαστηρίου.

Αυτό το χαρακτηριστικό το τοποθετεί στην κατηγορία των δαχτυλιδιών με διαμάντια που φορούν οι διάσημοι.

Το οβάλ δαχτυλίδι της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν από τον Τράβις Μπάρκερ σχεδιασμένο από τη Λορέιν Σβαρτς με περίπου 10 έως 12 καράτια και εκτιμώμενη αξία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το διαμάντι σε σχήμα καρδιάς της Κρις Τζένερ, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά το 2023, έχει περίπου 10 καράτια και αξία 1,2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς.