Η Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague και τη νέα σεζόν

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνιστεί στη Euroleague και τη νέα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με την AS.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη από τις 13 μετόχους που δεν είχε δεσμευτεί για την παρουσία της στην Euroleague και τη νέα σεζόν, με τους Μαδριλένους να αποφασίζουν να συνεχίσουν στην κορυφαία διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν ήταν οι τελευταίες που είχαν υπογράψει την παραμονή τους, συνεχίζοντας ως μέτοχοι μαζί με την Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Εφές, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μακάμπι, Αρμάνι, Ζάλγκιρις, Μπάγερν, αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Στόχος των Μαδριλένων είναι να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας ανάλογη πορεία με τη φετινή, όπου έφτασαν μέχρι τον τελικό του Final Four και έχασαν το τρόπαιο στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό.