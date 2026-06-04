Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague και τη νέα σεζόν

Τη φετινή σεζόν οι Μαδριλένοι έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης
Ο Χεζόνια στο Βαλένθια - Ρεάλ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνιστεί στη Euroleague και τη νέα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με την AS.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μόνη από τις 13 μετόχους που δεν είχε δεσμευτεί για την παρουσία της στην Euroleague και τη νέα σεζόν, με τους Μαδριλένους να αποφασίζουν να συνεχίσουν στην κορυφαία διοργάνωση.

Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν ήταν οι τελευταίες που είχαν υπογράψει την παραμονή τους, συνεχίζοντας ως μέτοχοι μαζί με την Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Εφές, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μακάμπι, Αρμάνι, Ζάλγκιρις, Μπάγερν, αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Στόχος των Μαδριλένων είναι να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας ανάλογη πορεία με τη φετινή, όπου έφτασαν μέχρι τον τελικό του Final Four και έχασαν το τρόπαιο στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
233
160
155
133
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo