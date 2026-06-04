Ισπανικό δημοσίευμα για Παναθηναϊκό, Ομπράντοβιτς, Φρανσίσκο και αποχώρηση Σορτς

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό έχουν πάρει… φωτιά.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές το φετινό καλοκαίρι, με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να αποχωρήσει μετά από τρία χρόνια από τον πάγκο της ομάδας, ενώ την πόρτα της εξόδου θα δουν και αρκετοί παίκτες.

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Οι φήμες για την επόμενη μέρα του τριφυλλιού έχουν φουντώσει, με το ισπανικό «encestando» να το πηγαίνει… παρακάτω, τονίζοντας ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, την ώρα που ο Σέρβος τεχνικός έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο από τη Ζαλγκίρις.

Οι Ισπανοί υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ο Ζοτς ζήτησε τον Γάλλο γκαρντ για να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, που θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του για την επόμενη σεζόν και ο έμπειρος Σέρβος προπονητής φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος, ωστόσο στην Ελλάδα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να ηγείται του Παναθηναϊκού.

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Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μια λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο πόιντ γκαρντ που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχθεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Βιλερμπάν και η Ντουμπάι BC», αναφέρει το δημοσίευμα του «encestando».