Αθλητικά

Γιαννακόπουλος: «Με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Το νέο μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Γιαννακόπουλος
Ο Γιαννακόπουλος σε ματς του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νέα ανάρτηση στο Ιnstagram, μετά τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του πρώτου τελικού και λίγες ώρες μετά το φινάλε του αγώνα στο ΣΕΦ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Ο διοικητικός ηγέτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε αιχμές για τη διαιτησία με αρκετές αναρτήσεις του στο Instagram, ενώ σήμερα (4/6/2026) έκανε και νέο στόρι.

instagram post giannakopoulos

«Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούετε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα οτι όφειλα, αλλά δεν…

Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε», ήταν το νέο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

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Αθλητικά
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