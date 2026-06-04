Παναθηναϊκός: Καλύφθηκε πλήρως η τελευταία ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ

Σε έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την Τρίτη (2/6) πιστοποιήθηκε και τυπικά η ολική κάλυψη και της τελευταίας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προκηρυχθεί στη Γενική Συνέλευση της 15 Δεκεμβρίου 2025.

Το εν λόγω ποσό κάλυψε όλες τις άμεσες υποχρεώσεις της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 και καλύφθηκε στο σύνολό του απ’ τον ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο.

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Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί νέα ΑΜΚ η οποία θα προσεγγίζει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

“Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».

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Αυτή ήταν η 30ή αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός απ’ το καλοκαίρι του 2012 όταν κι ανέλαβε τα ηνία η σημερινή ιδιοκτησία. Το δε σύνολο των χρημάτων που έχουν μπει στην «πράσινη» ΠΑΕ σ’ αυτή την πορεία των 14 ετών φτάνει τα 191,4 εκατ. ευρώ, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και δη το άρθρο 7 του καταστατικού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Περίπου 4 εκατ. ευρώ είχαν καταβληθεί απ’ τους φίλους του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας» το οποίο δεν είχε συνέχεια, ενώ πάνω από 187 εκατ. ευρώ προήλθαν απ’ τη συμμετοχή της πλευράς Αλαφούζου.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει καταβάλλει επίσης περίπου 20 εκατ. ευρώ για την αγορά του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί και την αναμόρφωσή του απ’ το 2013 έως σήμερα (12 εκατ. ευρώ η αγορά, 8 εκατ. ευρώ οι εργασίες ανάπλασης), ενώ έχει εισφέρει πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε δωρεές ή χορηγίες προς τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό”, αναφέρει η ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)