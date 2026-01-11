Άρης – ΑΕΚ live η μεγάλη «μάχη» της 16ης αγωνιστικής της Super League

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με νίκη, η Ένωση θα παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το «τρίποντο» για να μην απομακρυνθούν από την πρώτη πεντάδα.
Καλή σέντρα του Πήλιου από αριστερά, με υπερένταση ο Ρόουζ έδιωξε σε κόρνερ προ του Γιόβιτς
η ΑΕΚ δεν έχει πάρει πολλά από τη δεξιά της πτέρυγα στο ματς
Ο Νίκολιτς έδωσε οδηγίες στον Οντουμπάτζο σε αυτό το μικρό αγωνιστικό κενό
Νεύρα μεταξύ Κοϊτά και Καντεβέρε
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα - Χωρίς φάση εδώ και αρκετά λεπτά οι δυο ομάδες
Κάθετη του Μόντσου στον Καντεβέρε, ο Μουκουντί έδειχνε να μένει πίσω στο τρέξιμο, αλλά ο Στρακόσα βγήκε στα όρια της περιοχής του, πρόλαβε και έδιωξε
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα πήγε πάνω στον Αθανασιάδη, που έδιωξε σε κόρνερ
Φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη
Καλή προσπάθεια από τον Γιόβιτς, μέσα στην αντίπαλη περιοχή, με τους αμυντικούς του Άρη να πέφτουν πάνω του
Ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ με τον Λιούμπιτσιτς να απομακρύνει την μπάλα πάνω στον Γένσεν, ο οποίος με δυνατό μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε μέσα σε λίγα λεπτά για το 1-1
Μόλις άουτ η μπάλα σε σουτ του Μόντσου, μετά και από παρέμβαση του Πινέδα
σε σουτ του Καντβέρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά
Στην πλάτη του Πινέδα η μπάλα από το σουτ του Πέρες - Πρώτο κόρνερ στο ματς
Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Με άσπρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με κιτρινόμαυρες ο Άρης
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της ματς για το 2026 και είναι ένα ερωτηματικό η αγωνιστική της εικόνα μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων
Διαιτητής: Σάγκι
Βοηθοί: Ντάλε, Βαλστάντσβε
Τέταρτος: Ματσούκας
VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν
Θυμίζουμε ότι εκτός αποστολής της ΑΕΚ είναι και οι Ζίνι - Πιερό που βρίσκονται σε στάδιο επανόδου, όπως και ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.
Χωρίς Ρότα η ΑΕΚ στην έδρα του Άρη λόγω ενοχλήσεων στην τελευταία προπόνηση της ομάδας κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα της Ένωσης την πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντουντού, Καντεβέρε.
Στον πάγκο βρίσκονται: Μάικιτς, Διούδης, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.
Με τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή παρατάσσει τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ, λόγω της τιμωρίας του Λορέν Μορόν
Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού. Ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση, κάτι που ίσως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του
Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες, ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου
Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών - και 12 στα 13 τελευταία ματς - σε όλες τις διοργανώσεις, η Ένωση πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να επιστρέψει στην κορυφή, μετά τις χθεσινές νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Super League