Η αινιγματική ανάρτηση του Κέντρικ Ναν: «Δε δίνω δεκάρα»

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μία ανάρτηση στα social media δανειζόμενος τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ σχετικά με τη νοοτροπία του γύρω από τα πράγματα και έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού να αναρωτιούνται αν έχει σχέση με την ομάδα το συγκεκριμένο ποστ.

Την ανάρτηση του Κέντρικ Ναν συνοδεύει η λεζάντα «Τι ακολουθεί», κάτι που την κάνει ακόμα πιο αινιγματική, λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ (03/06/26, 21:00) των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Γκαρνέτ που δανείστηκε ο Ναν

«Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα που δεν είναι αληθινό. Δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν τους αρέσω. Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσει η μουσική μου. Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσουν τα παπούτσια μου.

Δεν δίνω δεκάρα για αντιγραφή των κινήσεων από τον Μπιλ Γουόλτον μέχρι τον Πάτρικ Γιούινγκ, τον Κρις Γουέμπερ, τον Άρβιντας Σαμπόνις, τον Ρόμπερτ Χόρι, τον Μπιλ Ράσελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιμετώπισα κάθε μεγάλο στη λίγκα, πήρα κάτι από τον καθένα και προσπάθησα να το κάνω 2.0. Το έκανα επειδή αυτό είναι δημιουργικότητα. Το έκανα από ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές που η πορεία τους με ενέπνευσε. Αλλά το έκανα χωρίς να δίνω δεκάρα. Δεν δίνω δεκάρα αν αρχίσεις να κρίνεις.

Ο μόνος που θα έπρεπε να κρίνει είναι ο Θεός του Ιεχωβά. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι που θα έπρεπε να κοιτάμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας και να εμβαθύνουμε τις ψυχές μας».