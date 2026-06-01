Με Πινέδα και Σάντσες η αποστολή του Μεξικού για το Μουντιάλ

Το Μεξικό ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή παικτών για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσει μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στις κλήσεις του Χαβιέρ Αγκίρε.

Ο Πινέδα είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας του Μεξικού και θα ζήσει την ύψιστη τιμή, όπως και ο Σάντσες, να αγωνιστούν στο Μουντιάλ με τη φανέλα της χώρας τους μπροστά στους συμπατριώτες τους, σε ένα όμιλο που θα αντιμετωπίσουν τη Νότια Αφρική (11/06/26), τη Νότια Κορέα (19/06/26) και την Τσεχία (25/06/26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιστορία θα γράψει ο θρυλικός τερματοφύλακας, Γκιγέρμο Οτσόα, που θα είναι παρών στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Η αποστολή του Μεξικού

Τερματοφύλακες: Ραούλ Ράνχελ, Κάρλος Ασεβέδο, Γκιγιέρμο Οτσόα.

Αμυντικοί: Ισραέλ Ρέγιες, Χόρχε Σάντσες, Σέσαρ Μόντες, Έντσον Άλβαρες, Γιόχαν Βάσκες, Χεσούς Γκαγιάρδο, Ματέο Τσάβες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσοι: Άλβαρο Φιδάλγο, Μπράιαν Γκουτιέρες, Ορμπελίν Πινέδα, Έρικ Λίρα, Λουίς Ρόμο, Όμπεντ Βάργκας, Χιλμπέρτο Μόρα, Λουίς Τσάβες.

Επιθετικοί: Ρομπέρτο Αλβαράδο, Σέσαρ Ουέρτα, Γκιγιέρμο Μαρτίνες, Αρμάντο Γκονσάλες, Σαντιάγο Χιμένες, Ραούλ Χιμένες, Χουλιάν Κινιόνες, Αλέξις Βέγα.