Το VAR σταματά τα κόλπα της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις: Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί ενόψει Μουντιάλ

Η IFAB ανακοίνωσε τις αλλαγές του VAR που θα εφαρμοστούν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με μία εξ αυτών να είναι πιθανό ότι θα κάνει τον Αρτέτα και την Άρσεναλ να δυσανασχετήσουν

Πλέον το VAR θα μπορεί να επέμβει και να ακυρώσει ένα γκολ, όπου οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν με σκοπό τους αντίπαλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα, κάτι που κατά κόρων έκανε η Άρσεναλ τη φετινή σεζόν που επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά το 2004.

«Προσπαθούμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε στους δημοσιογράφους σχετικά ο Πιερλουίτζι Κολίνα, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της FIFA.

Το VAR με τη νέα αλλαγή θα μπορεί να επέμβει σε 7 περιπτώσεις, μετά και την προσθήκη που μπορεί να αναιρέσει την αποβολή ενός παίκτη μετά από δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι 7 περιπτώσεις που έχει τη δυνατότητα να επέμβει το VAR.

Σε γκολ

Σε πέναλτι

Σε απευθείας κόκκινη κάρτα

Σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή

Σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή

Σε λάθος δοθέντα κόρνερ

Σε επιθετικά φάουλ

Η ενημέρωση της IFAB

«Η IFAB ενέκρινε μια διευκρίνιση του πρωτοκόλλου του Βοηθού Διαιτητή μέσω Βίντεο (VAR) για χρήση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026, σχετικά με σαφείς παραβάσεις που διαπράττονται από την επιτιθέμενη ομάδα πριν η μπάλα τεθεί σε παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός κόρνερ ή ενός ελεύθερου χτυπήματος και οι οποίες έχουν άμεση επίδραση σε γκολ, πέναλτι ή πειθαρχική κύρωση.

Εάν η παράβαση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στη διευκρίνιση, ο VAR θα προτείνει επανεξέταση εντός του γηπέδου, μετά την οποία, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι διαπράχθηκε παράβαση πριν η μπάλα τεθεί σε παιχνίδι, θα ληφθούν τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα και το κόρνερ ή το ελεύθερο χτύπημα θα επαναληφθεί.

Η διευκρίνιση θα επανεξεταστεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ενδεχόμενη ευρύτερη εφαρμογή της».