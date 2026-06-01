Παναθηναϊκός: Ο Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα στο στόχαστρο των πρασίνων

Ο Παναθηναϊκός μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ έχει βάλει πλώρη για να χτίσει το ρόστερ της νέας σεζόν και σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, κοιτάζει την περίπτωση του Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γνωρίζει καλά τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα και εκεί είναι που θα στηριχτεί ο Παναθηναϊκός για να τον πείσει να φορέσει την πράσινη φανέλα και να είναι ο ηγέτης της άμυνάς του.

Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο Κρίστενσεν έχει «βαρύ» βιογραφικό και κοστολογείται στα 9.000.000 ευρώ, ενώ στο παρελθόν η αξία του έχει φτάσει μέχρι και τα 40.000.000 ευρώ.

Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει πολλά παιχνίδια των Καταλανών. Τη σεζόν 2024/25 αντιμετώπισε πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, ενώ το Δεκέμβρη του 2025 υπέστη ρήξη χιαστών και επέστρεψε στα τελευταία τρία ματς της φετινής σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να τον αφήσει ελεύθερο και είναι πολύ πιθανό αρκετές ομάδες να ασχοληθούν για την απόκτησή του.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Μπρόντμπι, της Τσέλσι με την οποία έχει κατακτήσει και το Champions League, της Γκλάντμπαχ και φυσικά της Μπαρτσελόνα.

Ο Αντρέας Κρίστενσεν έχει 80 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Δανίας.