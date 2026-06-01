Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό: «Η Σερβία θα είναι πάντα το σπίτι μου»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα και με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε την ομάδα και πλέον είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός και Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο 2+1 χρόνων και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την επόμενη σεζόν φοράει και πάλι ερυθρόλευκα, αλλά αυτή τη φορά θα αγωνίζεται στον Πειραιά. Το μήνυμα του προς τους οπαδούς και την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα ήταν συγκινητικό, ενώ εστίασε στη «προστασία» που του πρόσφερε ο Νίκολα Κάλινιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός γκαρντ τη φετινή καταπληκτική του σεζόν στη Euroleague σε 39 ματς είχε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ και την εξαργύρωσε με τη συμφωνία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το αντίο του Αμερικανού γκαρντ στον Ερυθρό Αστέρα

«Για την 11η προσπάθεια…

Σήμερα, αφιερώνω τα γενέθλιά μου σε εσάς — Ερυθρό Αστέρα, Σερβία και τις οικογένειες σε όλα τα Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε ακριβώς όπως είμαι. Κάποια στιγμή φέτος, κάτι άλλαξε μεταξύ μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον περισσότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάθαμε πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά. Σε ευχαριστώ, Κάλινιτς, που με πήρες υπό την προστασία σου ως τον ανεπίσημο Σέρβο μαθητή ιστορίας σου. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας — και οι ατελείωτες ερωτήσεις μου για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Μεταξύ του να μαθαίνω την ιστορία σου, να τρώω στα τοπικά σου εστιατόρια, να μιλάω με τους οπαδούς μετά τους αγώνες και να βλέπω τα παιδιά που εμφανίζονταν κάθε μέρα στην προπόνηση, κάτι ξύπνησε μέσα μου. Με έκανες να θέλω να σου δώσω όλα όσα είχα. Με έμαθες κάτι για τον εαυτό μου.

Το να μαθαίνω τα ελαττώματά σου με βοήθησε να αποδεχτώ τα δικά μου. Το να μάθω να σε αγαπώ πιο ανοιχτά με έμαθε να αγαπώ και κομμάτια του εαυτού μου περισσότερο. Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι η φλόγα μου έσβησε, αλλά εσύ την άναψες ξανά εντελώς. Και ελπίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, βοήθησα να σου δώσω κάτι πίσω. Όπου κι αν με πάει η ζωή, η Σερβία θα είναι πάντα σαν στο σπίτι μου.

Πολλοί από εσάς μου ανοίξατε τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Στον καλύτερό μου φίλο εδώ—ξέρεις ποιος είσαι. Εσύ και η οικογένειά σου με συντρόφευσες σε περισσότερα από όσα θα μάθετε ποτέ.

Γι’ αυτό, θα είμαστε πάντα οικογένεια. Και στους οπαδούς: ευχαριστώ. Σε κάθε καλή και κακή στιγμή, δεν γυρίσαμε ποτέ την πλάτη ο ένας στον άλλον. Η αγάπη δεν προορίζεται να είναι τέλεια—προορίζεται να την παλέψουμε. Αυτό δεν είναι αντίο.

Είναι μόνο… τα λέμε αργότερα. Για πάντα ο Λύκος σου».