Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο 2ο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός είναι σε περίοδο διακοπών και πλέον έχει «καθαρή» εικόνα για τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο 2ο προκριματικό γύρο του Conference League με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου.

Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας του Παναθηναϊκού ή αλλιώς το πρώτο επίσημο ματς επί Νίστρουπ θα είναι στις 23 Ιουλίου και οι πράσινοι θα κληθούν αν θέλουν να συμμετέχουν στη League Phase του Conference League να κερδίσουν τρεις προκριματικές σειρές, χωρίς να έχουν περιθώριο για κανέναν αποκλεισμό.

Οι πράσινοι θα είναι στους ισχυρούς σε 2ο και 3ο προκριματικό γύρο, ενώ είναι πολύ πιθανό το ίδιο να συμβεί και στα πλέι οφ (αν φυσικά φτάσει μέχρι εκεί), ωστόσο για να είναι σίγουρος θα χρειαστεί να περιμένει.

Το πρωί της 17ης Ιουνίου ο Παναθηναϊκός θα μπει σε υπογκρούπ και αυτόματα οι πιθανοί αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους 5 ή 6.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του «τριφυλλιού»

Ισχυροί

Μπράγκα 63.750

Άγιαξ 58.250

Κοπεγχάγη 54.375

Γάνδη 39.000

Ραπίντ Βιέννης 29.750

Παναθηναϊκός 29.250

Λουντογκόρετς 28.750

Στεάουα 25.500

Ρακόφ 22.250

Παρτίζαν 22.000

Λουγκάνο 21.250

ΑΕΚ Λάρνακας 20.250

Μπασακσεχίρ 19.500

Ριέκα 18.625

Κλουζ 17.500

Ελσίνκι 14.000

Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500

Μπραν 12.250

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875

Νόα 10.750

Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000

Χράντετς Κράλοβε 9.075

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500

Αούστρια Βιέννης 9.500

Κατοβίτσε 9.350

Βαντούζ 8.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500

Νόρτζερλαντ 8.421

Τόμπολ Κοστανάι 8.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500

Απόλλων Λεμεσσού 7.088

Χιμπέρνιαν 7.000

HB Τόρσβαν 7.000

Σιόν 6.940

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500

Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500

Ανίσχυροι