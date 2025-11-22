Αθλητικά

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Τρίτη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στην GBL

"Καθάρισε" το ματς από το τρίτο δεκάλεπτο - Ντεμπούτο για Άντζουσιτς με τους γηπεδούχους
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έχοντας “πολυφωνία” στην επίθεση, ο Άρης Betsson επικράτησε με άνεση του Προμηθέα Πάτρας (96-80) στο Αλεξάνδρειο, για την 8η αγωνιστική της GBL.

Με τη νίκη αυτή, ο Άρης βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-5 και ανέβηκε την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα της GBL, με τον Προμηθέα να βρίσκεται στην 6η θέση με το ίδιο ρεκόρ.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νουά με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Άντζουσιτς να πραγματοποιεί εξαιρετικό ντεμπούτο με 12 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν συνολικά επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων! Για τους Πατρινούς, ο Γκρέι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με πόντους και ο Μακιούρα με 17.

Περισσότερα σε λίγο…

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo