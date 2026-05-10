ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live το αθηναϊκό ντέρμπι για τα πλέι οφ της Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, ψάχνοντας τη νίκη που θα την φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα! Εάν η Ένωση νικήσει το “τριφύλλι” στην Allwyn Arena και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μείνει στην ισοπαλία, τότε από απόψε η ομάδα του Νίκολιτς θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο.
Οριακά οφσάιντ ο Βάργκα, παραμένει το 0-0
Περιμένουμε το VAR
Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Βάργκα με κεφαλιά νίκησε τον Λαφόν, όμως σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ
Υπάρχει έλεγχος της φάσης
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ με τον Βάργκα, που ακυρώθηκε για οφσάιντ
Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, Βάργκα και Μουκουντί πήδηξαν στο δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά, με τον πρώτο να μην κάνει καλή προσπάθεια και την μπάλα να φεύγει άουτ
Το VAR καθάρισε τη φάση ενώ ο διαιτητής δεν έδωσε κάρτα
Η ΑΕΚ φώναξε για πέναλτι και δευτερόλεπτα μετά για κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη
Μακρινό χαμηλό σουτ του Κοντούρη, ο Στρακόσα έπεσε στην αριστερή του πλευρά και ενώ έδειχνε να διώχνει με ευκολία, τελικά η επέμβασή του είχε βαθμό δυσκολίας, με την μπάλα να φεύγει κόρνερ. Δεν προέκυψε μετά ευκαιρία. Δεν προέκυψε μετά ευκαιρία για τους πράσινους
Κοντούρης και Πήλιος είχαν μια σύγκρουση σε φάση που έπεσαν για να προλάβουν την μπάλα - Συνεχίζουν κανονικά και οι δυο
Οι δυο κεντρικοί αμυντικοί της ΑΕΚ έχουν πλέον από μια κίτρινη κάρτα
Ο Τεττέη πήρε την μπάλα, έφτασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ -υπό πίεση- και έκανε κακό σουτ
Ο Περέιρα έσπασε την μπάλα στον Πήλιο, αυτός έδωσε στον Πινέδα που έπιασε το σουτ από την αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής ου Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα πήγε στον Λαφόν
Σέντρα του Μαρίν από τα αριστερά με το δεξί΄πόδι, κεφαλιά του Γιόβιτς, η μπάλα πήρε ύψος και δεν πήγε προς την αντίπαλη εστία
Φάουλ στον Περέιρα στο χώρο του κέντρου
Τρομερή ατομική προσπάθεια από τον Περέιρα και σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, η μπλαλα όμως πήγε πάνω στον Λαφόν
Ατομική ενέργεια και σουτ του Πινέδα μέσα από τα όρια της μεγάκης περιοχή του Παναθηναϊκού και θέση αριστερά, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενους
Ο Πινέδα έτρεξε να μαρκάρει τον Τεττέη και του πήρε την μπάλα
Ρέλβας και Μουκουντί έχουν καθαρίσει την μπάλα, όποτε αυτή πηγαίνει στον Τεττέη
η ΑΕΚ δείχνει πρόβλημα στο να βγει σωστά στην επίθεση, κάνοντας αρκετά λάθη
ο Λαφόν μπλόκαρε την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν
Κόρνερ για την ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός "πατάει" καλά στην έδρα της ΑΕΚ και πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, φτάνοντας μέχρι και έξω από την περιοχή της
ο Λαφόν έβγαλε σε κόρνερ το δυνα΄το συρτό σουτ του Κοϊτά
Από γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Τεττέη, έφτασε στον παντελίδη που υπό πίεση έπιασε το σουτ σχεδόν μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα που μπλόκαρε
Φάουλ του Τσέριν στον Πινέδα για κάρτα, τον τράβηξε για να μη φλυγει στην αντεπίθεση
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και να μη την αφήσει στα πόδια των παικτων της ΑΕΚ
Απίστευτη ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, τρομερός παλμός
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Η ωρα των "όλε" και του "ΑΕΚ" από την εξέδρα - Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Ένωσης
Διαιτητής: Όσμερς
Βοηθοί: Σάαλ, Γκίντερ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ
Η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές
1. AEK 67
2. ΠΑΟΚ 61
3. Ολυμπιακός 61
4. Παναθηναϊκός 51
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει οριστικά 4ος στη διαδικασία των πλέι οφ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα
Στην Allwyn Arena δεν πέφτει… καρφίτσα
Αυτή τη στιγμή ακούγονται από τα μεγάφωνα οι συνθέσεις των δυο ομάδων. Αποδοκιμασίες γι' αυτή του Παναθηναϊκού
Δευτερόλεπτα πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος άφησε την μπάλα του αγώνα μπροστά από τη φυσούνα
Στα αποδυτήρια είναι εδώ και λίγα λεπτά οι δυο ομάδες
Δύο αλλαγές ο Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με το πρόσφατο μεταξύ τους ντέρμπι των δυο ομάδων - Στην 11άδα τους Τουμπά και Παντελίδη
Μοναδική αλλαγή από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, η παρουσία του Γιόβιτς στη θέση του Ζίνι
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη
Αναπληρωματικοί: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι, Κώτσιρας, Τζούρισιτς, Βιλίνα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.
Σε διαφορετική περίπτωση, η “μάχη” θα συνεχιστεί και τις επόμενες αγωνιστικές, με την ομάδα που θα βγει νικήτρια από το μεγάλο ματς του Φαλήρου
Σε περίπτωση νίκης της επί του αδιάφορου Παναθηναϊκού και ισοπαλίας στο “Καραϊσκάκης”, η Ένωση θα κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο της Super League από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ
Η ΑΕΚ βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην 2η θέση και παίζουν μεταξύ τους
Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να και να την χρήσει πρωταθλήτρια Ελλάδας ή έστω να την φέρει μια ανάσα από την κούπα
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, λοιπόν, με την Ένωση να θέλει μόνο νίκη κόντρα στους αδιάφορους βαθμολογικά πράσινους
Μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League