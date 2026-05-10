Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live για τα πλέι οφ της Super League

Παρακολουθήστε live το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα πλέι οφ της Super League.
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός
Ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν απειλεί πλέον
Χωρίς σοβαρή φάση το παιχνίδι εδώ και σχεδόν 20 λεπτά
Μαρτίνς αντί Ποντένσε
Ετοιμάζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Κένι μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Μπρούνο συγκρούστηκε άθελά του με τον Ποντένσε, μετά από την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Ο Πορτογάλος στο έδαφος φαίνεται να ζαλίζεται. Θα συνεχίσει, πάντως, κανονικά
Πρώτα ο Παβλένκα απέκρουσε σουτ του Ποντένσε, ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσέχο τερματοφύλακα. Η φάση τελείωσε με άστοχο σουτ του Κοστίνια
Ο Ελ Κααμπί βγήκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα, δοκίμασε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε
Σε πιο παθητικό ρόλο ο ΠΑΟΚ
Σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, λίγο έξω η μπάλα
Διαιτητής: Μαρτίνεθ
Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Μουνουέρα
AVAR: Ρομάνο Γκαρθία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.
Κι αυτό γιατί σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα στεφθεί από σήμερα πρωταθλήτρια
Ο νικητής θα μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ, ενώ θα κάνει και άλμα δεύτερης θέσης που χαρίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League