Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live για τα πλέι οφ της Super League

Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πλέι οφ Super League
4η αγωνιστική
0 - 0
Ημίχρονο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Παρακολουθήστε live το ντέρμπι ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα πλέι οφ της Super League.

20:16 | 10.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0
20:16 | 10.05.2026
45' Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για το τέλος του πρώτου μέρους
20:15 | 10.05.2026

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός

20:15 | 10.05.2026

Ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν απειλεί πλέον

20:09 | 10.05.2026

Χωρίς σοβαρή φάση το παιχνίδι εδώ και σχεδόν 20 λεπτά

20:01 | 10.05.2026
Φτάσαμε στο 40', παραμένει το 0-0
20:01 | 10.05.2026
30' Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Μαρτίνς αντί Ποντένσε

19:59 | 10.05.2026
Ο Ποντένσε πιάνει και πάλι το κεφάλι του. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

Ετοιμάζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς

19:57 | 10.05.2026
28' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Κένι μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα λίγο άουτ

19:56 | 10.05.2026

Ο Μπρούνο συγκρούστηκε άθελά του με τον Ποντένσε, μετά από την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Ο Πορτογάλος στο έδαφος φαίνεται να ζαλίζεται. Θα συνεχίσει, πάντως, κανονικά

19:54 | 10.05.2026
Νέα τεράστια τριπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Πρώτα ο Παβλένκα απέκρουσε σουτ του Ποντένσε, ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσέχο τερματοφύλακα. Η φάση τελείωσε με άστοχο σουτ του Κοστίνια

19:53 | 10.05.2026
23' Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί βγήκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα, δοκίμασε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε

19:43 | 10.05.2026

21΄ Σουτ του Ελ Κααμπί από καλή θέση, η μπάλα στα σώματα και μακριά

 
19:37 | 10.05.2026
10' O Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο του αγώνα

Σε πιο παθητικό ρόλο ο ΠΑΟΚ

19:37 | 10.05.2026
Έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός και ψάχνει το γρήγορο γκολ
19:34 | 10.05.2026
Πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, λίγο έξω η μπάλα

19:33 | 10.05.2026
Το κορεό στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:33 | 10.05.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:31 | 10.05.2026
Το φοβερό κορεό του Ολυμπιακού πριν τη σέντρα του αγώνα
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:26 | 10.05.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:21 | 10.05.2026
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
19:21 | 10.05.2026
Η διαιτητική ομάδα

Διαιτητής: Μαρτίνεθ
Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Μουνουέρα
AVAR: Ρομάνο Γκαρθία

19:21 | 10.05.2026
Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στο -6 από την δεύτερη ΑΕΚ
Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.

19:19 | 10.05.2026
H ισοπαλία δεν κάνει σε καμία ομάδα

Κι αυτό γιατί σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα στεφθεί από σήμερα πρωταθλήτρια

19:18 | 10.05.2026
Η νίκη είναι μονόδρομος και για τις δύο ομάδες

Ο νικητής θα μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ, ενώ θα κάνει και άλμα δεύτερης θέσης που χαρίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

19:18 | 10.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

