Άρης: Με Πέδρο Άλβαρο η αποστολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά, αρκετές απουσίες για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ο Αρης θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο Αγρίνιο (20/09/25, 18:00) και ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Πέδρο Άλβαρο να επιστρέφει στις προπονήσεις της ομάδας του, με αποτέλεσμα να είναι και στην αποστολή για την αναμέτρηση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ προέρχεται από δύο νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο Άρης θα ψάξει ακόμα μία νίκη κόντρα σε έναν αντίπαλο, που την προηγούμενη αγωνιστική πήρε τρομερή νίκη ενάντια στον Παναθηναϊκό με 3-2.

Ο Άρης αναφέρει: «Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Αγρίνιο (όπως είναι γνωστό, η αποστολή μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό παρέμεινε στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας), ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο Παναιτωλικού (20/09, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης ακολούθησε ο Πέδρο Άλβαρο (ο Πορτογάλος αμυντικός – ως γνωστόν – έχει ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας μας). Εκτός αποστολής βρίσκονται για τους κιτρινόμαυρους βρίσκονται οι: Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης, που παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη και συνέχισαν τα προγράμματά τους».